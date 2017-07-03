Раис Габитов: Над пропастью не ржи

Блогер Раис Габитов занялся социальным туризмом. Сегодня он разместил эту фотографию в соцсети и прокомментировал её так «Над пропастью не ржи».
- Это гора Малиновая высота 1150 м, Белорецк, - пояснил Раис Габитов Медиакорсети. - Съемка сделана во время маркировки маршрута «Белорецк – Малиновая высота» в рамках проекта Rutrail (маркированнные маршруты России). Гора Малиновая известна тем, что здесь снимался эпизод известного телесериала «Вечный зов». Проект Rutrail придумал известный турист и видеоблогер Денис Доропей.
Как выяснилось, Раис Габитов теперь представляет проект Rutrail на Урале, он один из создателей большой тропы на Южном Урале. Этот проект носит культурно-просветительский характер и реализуется совместно с российским обществом «Знание».
- Суть проекта в том, что будут промаркированы все популярные туристические маршруты в России, - рассказал Раис Габитов. - Уже есть несколько десятков маршрутов в Подмосковье, в Брянске, а в Башкирии я буду делать большую Южноуральскую тропу. Всю трассу мы маркируем: две белые полосы и внутри зеленая – это самый простой маршрут, для семей и детей, синий -посложнее, красный - для подготовленных туристов.
По словам Раиса Габитова, в Башкирии уже начали создавать Большую Южноуральскую тропу, промаркирован первый участок «Белорецк - гора Малиновая». Всего в тропе будет более 100 км, и она пройдет через самые красивые вершины Башкирии, Ялангас, Инзерские Зубчатки, и закончится на горе Иремель. Подробный дизайн трассы обсуждается с ведущими туристами и специалистами Башкирии. В ходе маркировки к проекту широко привлекают школьников и студентов, обучают их организованному туризму и убирают мусор на маршрутах.