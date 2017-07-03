Раис Габитов: Над пропастью не ржи

- Суть проекта в том, что будут промаркированы все популярные туристические маршруты в России, - рассказал Раис Габитов. - Уже есть несколько десятков маршрутов в Подмосковье, в Брянске, а в Башкирии я буду делать большую Южноуральскую тропу. Всю трассу мы маркируем: две белые полосы и внутри зеленая – это самый простой маршрут, для семей и детей, синий -посложнее, красный - для подготовленных туристов.