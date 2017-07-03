Первенство России среди команд спортшкол: групповой этап завершен

По итогам группового этапа турнира команды школы ФК «Уфа» заняла третье место в своей группе. Теперь она продолжит турнир и будет бороться за 9-е место.
Сегодня на стадионах «Нефтяник» и «Динамо» прошло восемь матчей. Вот результаты 5 тура.
«Краснодар» (Краснодар) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 2:0;
ФК «Зенит» (Санкт - Петербург) – «Томь» (Томск) – 3:0;
«Енисей» (Красноярск) – «Спартак» (Москва) – 1:3;
«Академия» (Тольятти) – «Академия-Ротор» (Волгоград) - 2:0;
ЦСКА (Москва) – «Тюмень» (Тюмень) – 1:0;
УОР-5 (Московская Область) – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт Петербург) 1:3;
«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Академия Рамзан» (Грозный) – 0:1;
«Рубин» (Казань) – «Текстильщик» (Иваново) - 1:0.
Во вторник, 4 июля, на стадионе «Нефтяник» пройдут матчи за 17-20 места:
10.00 «Енисей» Красноярск» - «Динамо» Москва;
12.00 «Томь» Томск» - «Тюмень» Тюмень;
В среду, 5 июля, состоятся следующие игры:
Четвертьфинальные матчи, стадион «Нефтяник».
10.00 «Спартак» (Москва) - «Чертаново» (Москва);
12.00 СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань);
14.00 «Краснодар» (Краснодар) - «Академия» (Тольятти);
16.00 «Локомотив» Санкт-Петербург - УОР-5 Московская область.
Матчи за 9-16 места, стадион «Динамо»
10.00 «Уфа» (Уфа) – «Луч-Энергия» (Владивосток);
12.00 ЦСКА (Москва) - «Текстильщик» (Иваново);
14.00 «Зенит» (Санкт-Петербург) - Академия «Ротор» (Волгоград);
16.00 Академия «Рамзан» (Грозный) - «Анжи» (Махачкала).
Время везде указано местное.