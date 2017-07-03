Что изменилось в Башкирии и России с 1 июля

В Башкирии холодная вода подорожает с 22,21 до 23,77 рублей за кубометр, канализация – с 20,47 до 23,82 рублей за кубометр. Тепловая энергия для потребителей МУП «УИС» подорожает с 1845,28 до 1978,32 рублей за Гкал, для клиентов «БашРТС» — с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал. Раз подорожало тепло, то станет дороже и горячая вода, так как ее стоимость разбивается на две части – тепловую энергию и холодную воду для ее приготовления. У МУП «УИС» подогрев подорожает с 1845,28 до 1978,32 рубля за Гкал, холодная вода для подогрева вырастет в цене с 22,21 до 23,77 рублей. У «БашРТС» подогрев подорожает с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал, стоимость воды - с 22,21 до 23,77 рубля за кубометр. Электроэнергия вырастет в цене с 2,74 до 2,87 рублей за кВтч, и с 1,92 до 2,01 рублей за кВтч в домах с электроплитами.