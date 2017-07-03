Что изменилось в Башкирии и России с 1 июля

Насколько вырастут тарифы ЖКХ
В Башкирии холодная вода подорожает с 22,21 до 23,77 рублей за кубометр, канализация – с 20,47 до 23,82 рублей за кубометр. Тепловая энергия для потребителей МУП «УИС» подорожает с 1845,28 до 1978,32 рублей за Гкал, для клиентов «БашРТС» — с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал. Раз подорожало тепло, то станет дороже и горячая вода, так как ее стоимость разбивается на две части – тепловую энергию и холодную воду для ее приготовления. У МУП «УИС» подогрев подорожает с 1845,28 до 1978,32 рубля за Гкал, холодная вода для подогрева вырастет в цене с 22,21 до 23,77 рублей. У «БашРТС» подогрев подорожает с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал, стоимость воды - с 22,21 до 23,77 рубля за кубометр. Электроэнергия вырастет в цене с 2,74 до 2,87 рублей за кВтч, и с 1,92 до 2,01 рублей за кВтч в домах с электроплитами.
Подняли минималку
С 1 июля вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – с 7 500 до 7800 рублей. Этот показатель применяется при начислении различных социальных пособий и выплат.
Налоговая служба контролирует кассы
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в законе о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Предприниматели в течение года должны были поставить онлайн-кассы, они будут через интернет передавать данные о наших с вами покупках напрямую в налоговую службу. Правда, для предпринимателей, работающих по системе единого налога на вмененный доход или по патентной системе налогообложения, онлайн-кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года.
Электронные больничные
С 1 июля больничные можно получить в электронном виде. При этом можно выбрать, какой больничный выписывать: бумажный или электронный. В случае, если с согласия пациента выписывается электронный больничный лист, он удостоверяется квалифицированной электронной подписью больницы и пересылается сразу на место работы гражданина.
Госпошлины подорожали
С 1 июля повышены госпошлины за такие услуги, как выдача водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов транспортных средств, а также загранпаспортов нового образца. Так, например, стоимость госпошлины на получение биометрических загранпаспортов нового поколения вырастет с 3,5 тыс до 5 тыс руб.
Бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) исчезнет
С 1 июля должны перестать выдавать ПТС на бумажном носителе. В электронной версии документа помимо стандартных данных о владельце автомобиля, VIN ТС и прочем будут указывать информацию о страховках, ТО и пробеге. Начиная с 1 июля для ГИБДД, органов таможни, а также для производителей автомобилей вводится обязанность оформлять электронные ПТС вместо бумажных.
Штрафы
Введены поправки в закон, которыми усилена ответственность за нарушения при обработке персональных данных. Максимальный штраф за подобное нарушение для граждан составит 5 тыс руб, для должностных лиц — 20 тыс руб, а для юридических лиц - 75 тыс руб.