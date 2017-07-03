«Башкирэнерго» применило новые технологии при осмотре ЛЭП

Предтечей использования беспилотников при осмотре высоковольтных линий (ВЛ) стал VII Cлет молодых энергетиков Башкортостана, где ведущий инженер департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Ильдар Салихов выступил с докладом на данную тему. По его словам, квадрокоптеры могут значительно облегчить осмотр труднодоступных участков, определить точный объем работ по расчистке и расширению просек ВЛ, выявить несоответствия габаритов нормам правил устройства электроустановок. Также они позволят построить точную трехмерную модель ВЛ, с указанием высоты точек крепления проводов, стрел провеса и возможностью определения расстояний от проводов ВЛ до различных пересекаемых сооружений.