«Башкирэнерго» применило новые технологии при осмотре ЛЭП

В конце июня специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») произвели осмотр воздушных линий электропередачи с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили на предприятии. В качестве пробного участка были выбраны ВЛ-110 кВ «ПГЭС – Симская», ВЛ-110 кВ «ПГЭС – Кундашлы» и ВЛ-110 кВ «СПП – ПГЭС» в зоне ответственности ПО «Центральные электрические сети».
Осмотр с целью выявления дефектов на ЛЭП сетевиками произведен совместно с подрядной организацией ООО «Кронштадт Аэро». Обе стороны считают данный метод перспективным, в связи с чем ООО «Кронштадт Аэро» и АО «БЭСК» ведут сотрудничество по разработке отраслевого решения для мониторинга и обследования объектов электроэнергетики.
Предтечей использования беспилотников при осмотре высоковольтных линий (ВЛ) стал VII Cлет молодых энергетиков Башкортостана, где ведущий инженер департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Ильдар Салихов выступил с докладом на данную тему. По его словам, квадрокоптеры могут значительно облегчить осмотр труднодоступных участков, определить точный объем работ по расчистке и расширению просек ВЛ, выявить несоответствия габаритов нормам правил устройства электроустановок. Также они позволят построить точную трехмерную модель ВЛ, с указанием высоты точек крепления проводов, стрел провеса и возможностью определения расстояний от проводов ВЛ до различных пересекаемых сооружений.
В дальнейшем ООО «Башкирэнерго» планирует организовать облет ВЛ при помощи промышленного беспилотника, изготовленного специально под нужды энергетиков, с разработкой программного обеспечения, позволяющего автоматизировать сбор необходимой информации. Результатом совместного сотрудничества с ООО «Кронштадт Аэро» станет возможность продвигать разработки в области мониторинга и обследования ВЛ при помощи беспилотников среди электросетевых компаний не только на внутреннем, но и международном рынках.