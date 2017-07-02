В Уфе ограничили движение на улице Трамвайная

Вчера, 1 июля, дорожные службы приступили к капитальному ремонту улицы Трамвайной, сейчас там работает фреза – машина, снимающая старый слой асфальта, сообщили в администрации Уфы.
- В связи с работами по капитальному ремонту движение транспорта ограничено, - уточнили в администрации. - Расставлены соответствующие дорожные знаки. Городские службы призывают автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования указателей.
Всего в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в этом году капитально отремонтируют 29 участков улично-дорожной сети. 56 процентов участков находится в северной части города. Среди них и улица Трамвайная.