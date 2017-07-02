Первенство России по футболу среди команд спортшкол: расписание на 3 июля

1 июля в Уфе завершились игры четвертого тура первенства России по футболу среди команд спортивных школ (U-17). Команда школы ФК «Уфа» обыграла «Академию Ротор» со счетом 1:0.
Пятый, заключительный тур группового этапа пройдет завтра, 3 июля. «Уфа» потеряла шансы на выход в четвертьфинал, заработав в турнире 6 очков и закончив групповой этап на 3 месте в группе. «Академия» (Тольятти) также имеет 6 очков, но находится на 2 месте, обыграв в стартовом матче турнира «Уфу». Кроме того у тольяттинцев есть еще один матч в запасе.
Результаты 4-го тура:
«Томь» (Томск) – «Чертаново» (Москва) – 0:4;
«Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Зенит» (Санкт- Петербург) – 2:2
«Спартак» (Москва) – «Академия» (Тольятти); 3:0
«Академия-Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа) 0:1;
СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург) – ЦСКА (Москва) – 6:0;
«Тюмень» (Тюмень) – «Анжи» (Махачкала) - 0:2;
«Текстильщик» (Иваново) – «Локомотив» (Санкт-Петербург)- 1:1;
«Академия Рамзан» (Грозный) – «Динамо» (Москва) – 0:0.
Расписание 5-ого тура – 3 июля (понедельник)
Стадион «Нефтяник»
10:00 «Краснодар» (Краснодар) – «Луч-Энергия» (Владивосток);
12:00 ФК «Зенит» (Санкт - Петербург) – «Томь» (Томск);
14:00 «Енисей» (Красноярск) – «Спартак» (Москва);
16:00 «Академия» (Тольятти) –« Академия-Ротор» (Волгоград);
Стадион «Динамо»
10:00 ЦСКА (Москва) – «Тюмень» (Тюмень);
12:00 УОР-5 (Московская Область) – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт Петербург);
14:00 «Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Академия Рамзан» (Грозный);
16:00 «Рубин» (Казань) – «Текстильщик» (Иваново).
Четвертьфиналы пройдут 5 июля. Турнир продлится до 9 июля, в этот день и определится лучшая команда спортшкол страны (2000 г.р.). Все это время будут идти и игры, в которых определятся и остальные места в турнире, то есть команда школы «Уфа» еще сыграет на поле стадиона «Нефтяник». В турнире участвуют 20 команд.