Первенство России по футболу среди команд спортшкол: расписание на 3 июля

Четвертьфиналы пройдут 5 июля. Турнир продлится до 9 июля, в этот день и определится лучшая команда спортшкол страны (2000 г.р.). Все это время будут идти и игры, в которых определятся и остальные места в турнире, то есть команда школы «Уфа» еще сыграет на поле стадиона «Нефтяник». В турнире участвуют 20 команд.