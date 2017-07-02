Число жертв аварии в Татарстане выросло до 14 человек

Напомним, пассажирский автобус, следовавший маршрутом «Ижевск – Самара», столкнулся этой ночью с грузовиком недалеко от Заинска в Татарстане. Водитель автобуса совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся.