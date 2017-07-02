Число жертв аварии в Татарстане выросло до 14 человек

Число жертв автокатастрофы с участием рейсового автобуса Самара - Ижевск увеличилось до 14 человек, сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по РТ. Из обгоревшего автобуса извлекли все тела.
Напомним, пассажирский автобус, следовавший маршрутом «Ижевск – Самара», столкнулся этой ночью с грузовиком недалеко от Заинска в Татарстане. Водитель автобуса совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся.
Из 28 пассажиров автобуса погибла уже половина, 12 человек пострадали и доставлены в больницы. Оба водителя живы.
Следком завёл дело по ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть 2 и более лиц. Ход расследования взяли контролируют в центральном аппарате СК России и прокуратуре Татарстана.