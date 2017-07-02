Башкирия снизила объемы ввода жилья по итогам пяти месяцев

В Башкирии за пять месяцев введено 720 200 м2 жилья. Это на 12,1% или на 99 100 кв м меньше показателя за аналогичный период 2016 года. В мае в Башкирии ввели в эксплуатацию 180 800 кв м жилья. Это на 3,37% или на 6 300 кв м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.