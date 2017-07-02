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Башкирия снизила объемы ввода жилья по итогам пяти месяцев

2 июля 2017, 08:35
Она стала седьмым в стране регионом по этому показателю.

Единый реестр застройщиков подвел итоги пяти месяцев в регионах по объему вводимого жилья. Башкирия заняла по этому показателю седьмое место в стране, спустившись на две позиции. При этом в мае по объему ввода жилья республика заняла 5-е место среди 85 регионов России.

В Башкирии за пять месяцев введено 720 200 м2 жилья. Это на 12,1% или на 99 100 кв м меньше показателя за аналогичный период 2016 года. В мае в Башкирии ввели в эксплуатацию 180 800 кв м жилья. Это на 3,37% или на 6 300 кв м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего ввели жилья за пять месяцев в Московской области - 2,46 млн кв м (+15%). На втором месте - Краснодарский край с 1,6 млн кв м (-5,92%). На третьем месте – Санкт-Петербург с 1,46 млн кв м (+32%).

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