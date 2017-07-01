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Жители Уфы выберут любимого художника

1 июля 2017, 16:37
Голосование началось 1 июля.

Уфимцы выберут любимого художника. С 1 июля они могут проголосовать на сайте проекта «Любимые художники Башкирии» за картины участников. Поставить «лайк» можно нескольким работам.

Все участники разделены на разные категории: «Легенды», «Мастера», «Самородки» и «Актуальное искусство». Это сделано для того чтобы в конкурсе могли принять участие художники любого возраста и пишущие в абсолютно разных жанрах, стилях и направлениях.

Сейчас в галерее 340 картин. В конкурсе принимают участие 68 художников со всей республики.

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