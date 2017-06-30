Ювелирный рынок: проблемы, решения, тенденции

По итогам 2016 года ювелиры России снизили использование золота для изготовления изделий на 9,5% по сравнению с годом ранее - до 30,984 тонны. В то же время, по данным Пробирной палаты России, за первый квартал 2017 года было произведено почти 8 миллионов ювелирных украшений, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы решили узнать, что же происходит на ювелирном рынке.
В Гильдии ювелиров России, считают, что проблем в отрасли несколько. Проблема № 1 – спад объема производства и продаж, падение спроса. За последние три года уменьшился средний вес изделий, выпускаемых из золота с 2,6 грамм до 1,9 грамм, говорят специалисты. Падает экспорт, в 2016 году – минус 34 %. К этим проблемам добавляются претензии налоговых органов, которые подозревают ювелирные компании в создании схем по уклонению от уплат НДС. Ювелирные компании в свою очередь считают эти претензии неправомерными. Не очень охотно российские банки дают ювелирам кредиты, считая отрасль зоной повышенного риска. Растут штрафы и число проверок выполнения требований законодательства в области регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём, в области регулирования розничных продаж ювелирных изделий, в области регулирования продаж ювелирных изделий дистанционными способами. И это еще не полный перечень проблем.
В условиях снижения доходов населения трудно ожидать роста продаж ювелирных изделий. Эксперты ожидают снижения продаж в пределах 10-12 % в этом году.
Российский рынок ювелирных украшений за три года сократился более чем в два раза. «Объем изделий из золота в 2013 году составил 107 тонн, в 2016 – 51 тонну», - сообщает «Бизнес-Вектор» данные по стране со ссылкой на Пробирную палату России.
Мнение участника рынка
Владелица сети магазинов «Зумрат» Ирина Максименко (работает на рынке с начала нулевых годов, имеет пять магазинов в Уфе) рассказала Медиакорсети о своем видении ситуации.
- С 2015 года было сильное падение, а 2016 год - рынок замер, - говорит Ирина Максименко. – Наценка на товар снизилась, где-то на 20%. При этом наблюдается резкое повышение цен. Золото завязано на курс доллара, сырье подорожало, отпускные цены выросли на 30%. Помимо прочего золото – это все-таки предмет роскоши, не предмет первой необходимости.
Работаем только с российскими производителями - Кострома, Соколов, Екатеринбург, Питер, - продолжает ювелир. - Качество не изменилось, народ «фольгу» все равно покупать не хочет. Сегмент серебряный стал больше продаваться.
- Я думаю, падения продаж не будет, - смотрит вперед Ирина Максименко. - Даже в сложных экономических условиях, я считаю, можно успешно работать. Для этого надо постоянно работать с товаром, следить за тенденциями в ювелирной моде, ездить на выставки. Если какое-то изделие больше года задерживается на прилавке, покупатель это как будто чувствует, и уже спрос падает. Ювелирная отрасль очень консервативная, но тенденции есть. Сейчас, например, два года подряд популярны изделия с одним камнем.
Новое в развитии рынка
Как уже отмечалось, на ювелирный рынок оказали влияние новые правовые нормы. С 10 января 2016 года были внесены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И теперь при покупке украшений на сумму более 40 тысяч рублей наличными или 100 тысяч по карте покупатель обязан предъявить паспорт, а продавец - передать эти данные в Росфинмониторинг.
- Это чрезмерные нормы на сегодняшний день. Тем, кто хотел отмыть деньги, ничто не помешало это сделать, - считает президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. В программе телеканала РБК «Бизнес-вектор» он высказал несколько предложений по развитию ювелирной отрасли в стране.
Предложения президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина нацелены на то, чтобы государство оказывало как можно меньшее влияние на развитие отрасли.
- Большинство наших предложений не требуют вообще никаких финансов, они основаны на том, что нужно не мешать развиваться отрасли и по возможности убрать те препоны, которые на сегодняшний день сложились, - отметил Сергей Катырин.
Ведущий аналитик компании «Аналитик-Сервис» Антон Быков считает, что определяющим в 2017 году для ювелирного бизнеса может стать высокий уровень закредитованности в секторе.
- Если в 2017 году спрос на ювелирную продукцию не стабилизируется, то мы можем стать свидетелями серьезных изменений и трансформаций этого рынка, - сказал Быков. По его словам, с рынка будут уходить старые компании и появляться новые - более гибкие к изменению рыночной конъюнктуры компании, а сбыт будет смещаться в интернет для сокращения издержек и увеличения эффективности бизнеса.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин смотрит на этот год с оптимизмом. По данным Пробирной палаты России, за первый квартал 2017 года в стране было произведено почти 8 миллионов ювелирных украшений. Сергей Катырин пояснил, что это на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Впервые с 2013 года отрасль показывает рост, - подчеркнул Катырин.
Как выбирают кольца перед свадьбой
В ювелирном салоне Diamond рассказали, как сегодня покупатели выбирают обручальные и помолвочные кольца.
Выбором помолвочного кольца мужчины занимаются самостоятельно. Для большинства это еще и первый опыт выбора кольца для девушки, поэтому очень важна профессиональная консультация. Классическое помолвочное кольцо - это модель с одним бриллиантом и неброской оправой.
В этом случае основу стоимости украшения составляет цена бриллианта. В свою очередь цена бриллианта зависит от характеристик: цвета, чистоты, огранки и веса, так называемая система 4С (color, clarity, cut, carat weight). В зависимости от этих характеристик, стоимость бриллианта может варьироваться от 30 до 95% от цены кольца. К сожалению большинство продавцов консультантов, ювелирных магазинов не могут объяснить все нюансы покупки украшения с драгоценными камнями. Рекомендуем обращаться за консультацией к специалисту по драгоценным камням — геммологу. При индивидуальном подходе к подбору драгоценного камня и гарантии соответствия заявленных характеристик камня фактическим, Вы можете сэкономить до 40% на покупке качественного украшения.
Существует огромное количество вариаций классического помолвочного кольца.
Выбор обручального кольца, с одной стороны, облегчается тем, что кольца жених с невестой выбирают вместе. С другой стороны, оригинальные модели, выбранные супругой, не всегда устраивают мужчину. Покупка классического обручального кольца в основном является вынужденным компромиссом.
В таком случае выходом может стать такая модель колец.
При выборе колец существует несколько альтернатив. Можно заказать изготовление обручальных колец, немного отличающихся по дизайну, например, мужское кольцо без камней, а женское с бриллиантами
Можно разработать совместно с дизайнером ювелирных изделий оригинальные кольца по собственным эскизам.