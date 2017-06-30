Ювелирный рынок: проблемы, решения, тенденции

В Гильдии ювелиров России, считают, что проблем в отрасли несколько. Проблема № 1 – спад объема производства и продаж, падение спроса. За последние три года уменьшился средний вес изделий, выпускаемых из золота с 2,6 грамм до 1,9 грамм, говорят специалисты. Падает экспорт, в 2016 году – минус 34 %. К этим проблемам добавляются претензии налоговых органов, которые подозревают ювелирные компании в создании схем по уклонению от уплат НДС. Ювелирные компании в свою очередь считают эти претензии неправомерными. Не очень охотно российские банки дают ювелирам кредиты, считая отрасль зоной повышенного риска. Растут штрафы и число проверок выполнения требований законодательства в области регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём, в области регулирования розничных продаж ювелирных изделий, в области регулирования продаж ювелирных изделий дистанционными способами. И это еще не полный перечень проблем.