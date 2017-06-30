Ведущие телешоу «Времечко» записали видео о закрытии программы

Вчера на канале передачи «Времечко» в Youtube было опубликовано видео, в котором ведущие Эрнест Хайруллин и Алия Тагирова сообщили о закрытии программы.
- Все эти тринадцать лет вы были нам так родны и близки. Сегодня нас ознакомили с уведомлениями о расторжении договоров. Это говорит о том, что с первого июля мы с вами никогда не увидимся, - говорит на видеозаписи ведущая телепередачи Алия Тагирова.
По словам руководителя генерального директора ГУП ТРК "Башкортостан" Рустама Зарафутдинова, сотрудники получили уведомления о том, что у них закончились трудовые договоры.
- Это обычная практика, такие уведомления получили не только члены творческой группы «Времечко», но и другие сотрудники, не входящие в штат телеканала. Сейчас мы запустили процесс переоформления истекших договоров. Ни о каком закрытии программы речь не идёт. Сейчас мы готовим новую сетку вещания, и в ней предполагается выход программы «Времечко», - рассказал нашему корреспонденту Рустам Зарафутдинов.
На телеканале «Вся Уфа», где тоже выходит версия программы, «заточенная» под столицу Башкирии, рассказали, что «Времечко» - это продукт телеканала БСТ, и если и были какие-то уведомления, то они могли поступить только от руководства БСТ.
- Мы забираем сигнал у БСТ, и если они закроют проект, то соответственно у нас она тоже выходить не будет, - рассказала в телефонном разговоре директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова. - Пока мы не получали никаких уведомлений от руководства БСТ, соответственно в сетке вещания «Времечко» стоит.
До ведущих телепередачи нам ни дозвониться, ни связаться иными доступными редакции способами пока не удалось.
Программа «Времечко» выходит в прямом эфире телеканала БСТ с 2004 года, по вторникам и четвергам. С этого сезона на телеканале «Вся Уфа» стала выходить версия программы, в которой ведущие обсуждают бытовые и иные проблемы, с которыми столкнулись простые жители столицы Башкирии.