Ведущие телешоу «Времечко» записали видео о закрытии программы

- Все эти тринадцать лет вы были нам так родны и близки. Сегодня нас ознакомили с уведомлениями о расторжении договоров. Это говорит о том, что с первого июля мы с вами никогда не увидимся, - говорит на видеозаписи ведущая телепередачи Алия Тагирова.