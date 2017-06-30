В Уфе фирму оштрафовали за взятку налоговому инспектору

В Уфе суд принял решение оштрафовать ООО «Мегастройсервис» на 750 тыс руб за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.
Прокуратурой Советского района Уфы в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что в мае 2016 года в ООО «Мегастройсервис» проводилась выездная налоговая проверка. Бухгалтер решила «подмаслить» проверяющих.
- С целью добиться общего попустительства при проведении проверки и занижения в справке суммы неуплаченных компанией налогов, главный бухгалтер решил передать взятку в размере 200 тысяч рублей руководителю проверяющий группы, - сообщили в прокуратуре. -Посредником при ее передаче выступил налоговый инспектор, который был задержан при вручении указанной суммы одному из проверяющих.
Суд затем признал главного бухгалтера и налогового инспектора виновными в даче взятки должностному лицу, а прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд оштрафовал ООО «Мегастройсервис» на 750 тыс руб.