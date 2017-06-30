В Уфе фирму оштрафовали за взятку налоговому инспектору

- С целью добиться общего попустительства при проведении проверки и занижения в справке суммы неуплаченных компанией налогов, главный бухгалтер решил передать взятку в размере 200 тысяч рублей руководителю проверяющий группы, - сообщили в прокуратуре. -Посредником при ее передаче выступил налоговый инспектор, который был задержан при вручении указанной суммы одному из проверяющих.