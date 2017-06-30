Уфимец за избиение полицейских получил условный срок

Как удалось установить, осужденный был подшофе, когда он увидел сотрудников полиции, то попытался от них убежать. Правоохранители настигли его и предложили проехать в отделение. Но задержанному такое продолжение вечера не пришлось по душе, и он несколько раз ударил одного из сотрудников руками по лицу, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму. Второму правоохранителю он нанес удар в лицо головой.