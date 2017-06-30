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Уфимец за избиение полицейских получил условный срок

30 июня 2017, 17:45
В момент совершения преступления осужденный был пьян.

Уфимец, избивший полицейских, выслушал приговор. Орджоникидзевский районный суд приговорил мужчину к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Как удалось установить, осужденный был подшофе, когда он увидел сотрудников полиции, то попытался от них убежать. Правоохранители настигли его и предложили проехать в отделение. Но задержанному такое продолжение вечера не пришлось по душе, и он несколько раз ударил одного из сотрудников руками по лицу, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму. Второму правоохранителю он нанес удар в лицо головой.

Действия нарушителя суд счел опасным для здоровья, причем совершенным в отношении представителя власти при исполнении.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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