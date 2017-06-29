В Уфе убийца сжёг тело своей жертвы в мусорном контейнере

Как выяснилось, в ночь с 28 на 29 мая погибшая обратилась к своему знакомому с просьбой о ночлеге, так как её садовый домик сгорел. Убийца приютил женщину и даже организовал небольшое застолье, выпив, он заподозрил гостью в краже его имущества и несколько раз ударил её ножом в грудь, женщина скончалась. Хозяин вывез тело своей жертвы с участка и сжёг в мусорном контейнере.