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В Уфе убийца сжёг тело своей жертвы в мусорном контейнере

29 июня 2017, 14:13
Женщину искали целый месяц, пока убийца не сдался следователям.

Следователи раскрыли убийство 45-летней жительницы Уфы, пропавшей месяц назад.

Как выяснилось, в ночь с 28 на 29 мая погибшая обратилась к своему знакомому с просьбой о ночлеге, так как её садовый домик сгорел. Убийца приютил женщину и даже организовал небольшое застолье, выпив, он заподозрил гостью в краже его имущества и несколько раз ударил её ножом в грудь, женщина скончалась. Хозяин вывез тело своей жертвы с участка и сжёг в мусорном контейнере.

Пропавшую женщину искали целый месяц, пока убийца сам не пришёл к следователям и не рассказал о случившемся.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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