mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе китайцы хотят построить монорельс

29 июня 2017, 15:36
Где будет проходить возможный транспорт второго уровня, пока не известно.

Уфимские чиновники посетили Китай, сообщили в госкомтрансе. В ходе деловой поездки в город Чунцин они обсудили с китайскими бизнесменами три проекта: строительство монорельса в городе Уфе, это должно решить транспортные проблемы в городе на многие годы вперед (сообщается в официальном пресс-релизе - прим.); строительство дороги « Бирск - Тастуба- Сатка» и строительство обхода города Нефтекамск.

Что касается монорельса, то ни о сроках реализации, ни о месте строительства сказано не было. Генеральный директор уфимского МУЭТ Аскар Фазлыев высказал свою точку зрения на этот проект.

Я скептически отношусь к данному проекту. Транспорт второго уровня идеален для Уфы, если возить людей из Затона, Дёмы и Инорса в Центр. Тогда это сможет решить многие транспортные проблемы. Если проект будет реализован, я буду только рад, - говорит Аскар Фазлыев.

Другие эксперты сообщили, что, скорее всего, монорельс постигнет участь скоростного трамвая, метробуса и канатной дороги. Где брать деньги на реализацию, как найти подходящий транспортный коридор, соблюсти безопасность? Вот вопросы, которые необходимо решать изначально, а только после этого делать громкие заявления.

- Если обратить внимание на Москву, то там был монорельс, который сейчас будут переделывать в трамвайную линию, - напомнил эксперт, знакомый с ситуацией. - То ли проект не рентабелен, то ли место было выбрано не удачно.

Как Вы считаете, будет ли реализован проект строительства монорельса в Уфе?
#Новости#КНР#Китай#Монорельс#Строительство#Кристина Дейнеко#Город#Опросы
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48