В Уфе китайцы хотят построить монорельс

Уфимские чиновники посетили Китай, сообщили в госкомтрансе. В ходе деловой поездки в город Чунцин они обсудили с китайскими бизнесменами три проекта: строительство монорельса в городе Уфе, это должно решить транспортные проблемы в городе на многие годы вперед (сообщается в официальном пресс-релизе - прим.); строительство дороги « Бирск - Тастуба- Сатка» и строительство обхода города Нефтекамск.
Что касается монорельса, то ни о сроках реализации, ни о месте строительства сказано не было. Генеральный директор уфимского МУЭТ Аскар Фазлыев высказал свою точку зрения на этот проект.
Я скептически отношусь к данному проекту. Транспорт второго уровня идеален для Уфы, если возить людей из Затона, Дёмы и Инорса в Центр. Тогда это сможет решить многие транспортные проблемы. Если проект будет реализован, я буду только рад, - говорит Аскар Фазлыев.
Другие эксперты сообщили, что, скорее всего, монорельс постигнет участь скоростного трамвая, метробуса и канатной дороги. Где брать деньги на реализацию, как найти подходящий транспортный коридор, соблюсти безопасность? Вот вопросы, которые необходимо решать изначально, а только после этого делать громкие заявления.
- Если обратить внимание на Москву, то там был монорельс, который сейчас будут переделывать в трамвайную линию, - напомнил эксперт, знакомый с ситуацией. - То ли проект не рентабелен, то ли место было выбрано не удачно.