В Башкирии на дороге за минувшие сутки погибло три человека

Вечером в Туймазинском районе на 73 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы житель Шаранского района за рулем ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения. На этом участке стоял знак «Обгон запрещен». При обгоне он создал помехи автомобилю «Ситроен С4». Женщина, которая находилась за рулем этой машины, попыталась избежать столкновения с нарушителем, но не смогла избежать его с самосвалом. Водитель и пассажир «Ситроен» погибли на месте аварии.