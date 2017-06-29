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В Башкирии на дороге за минувшие сутки погибло три человека

29 июня 2017, 10:45
Всего в республике произошло девять автомобильных аварий.

28 июня в республике на дороге произошло несколько смертельных аварий. В Ишимбайском районе, в деревне Янурусово, 39-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, управлял ВАЗ-2107. По предварительным данным, он не справился с управлением при проезде моста через реку Кияук, поэтому съехал в правую сторону и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Вечером в Туймазинском районе на 73 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы житель Шаранского района за рулем ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения. На этом участке стоял знак «Обгон запрещен». При обгоне он создал помехи автомобилю «Ситроен С4». Женщина, которая находилась за рулем этой машины, попыталась избежать столкновения с нарушителем, но не смогла избежать его с самосвалом. Водитель и пассажир «Ситроен» погибли на месте аварии.

Всего на дорогах Башкирии за сутки произошло девять аварий.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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