Уфимским священникам рекомендовали молиться о прекращении дождей

Со вчерашнего дня во всех храмах, входящих в Уфимскую епархию Русской православной церкви, начали молиться о прекращении дождей. Соответствующая рекомендация, подписанная Митрополитом Уфимским Никоном, опубликована на сайте уфимской епархии.
- С сего дня совершать молитвословия во всех храмах по чину Последования «Молебного пения во время безведрия» (о прекращении дождя), - говорится в сообщении.
Напомним, дожди в регионе не прекращаются с мая этого года, количество осадков, выпавших за это время, в несколько раз превысило норму.