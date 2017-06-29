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Уфимским священникам рекомендовали молиться о прекращении дождей

29 июня 2017, 15:18
Дожди в Башкирии идут уже больше месяца, количество выпавших осадков в несколько раз превысило среднегодовые значения.

Со вчерашнего дня во всех храмах, входящих в Уфимскую епархию Русской православной церкви, начали молиться о прекращении дождей. Соответствующая рекомендация, подписанная Митрополитом Уфимским Никоном, опубликована на сайте уфимской епархии.

- С сего дня совершать молитвословия во всех храмах по чину Последования «Молебного пения во время безведрия» (о прекращении дождя), - говорится в сообщении.

Напомним, дожди в регионе не прекращаются с мая этого года, количество осадков, выпавших за это время, в несколько раз превысило норму.

#Новости#Константин Климов#Общество
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