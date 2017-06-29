С первого июля из магазинов исчезнут привычные всем кассовые аппараты

Стоит отметить, что между принятием поправок и вступлением их в силу прошёл год, но не все успели подготовиться к переходу. Закон предполагает штрафы для тех, кто не перейдёт на кассовые аппараты нового образца, вместе с тем в ФНС понимают, что в связи с возникшим в последнее время ажиотажем у производителей и поставщиков возможны задержки, поэтому от ответственности будут освобождены те, кто имеет договор о покупке оборудования, но по каким-то причинам оно не было установлено.