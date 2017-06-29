С первого июля из магазинов исчезнут привычные всем кассовые аппараты

Первого июля этого года вступают в силу поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники». Нововведения предполагают использование онлайн-касс, во всех без исключения торговых точках, старые же аппараты будут сняты с учёта.
Суть новшества в том, что налоговая служба будет получать информацию об операциях в том или ином магазине в режиме реального времени, то есть копия кассового чека будет отправлена в ФНС. В тех районах, где по каким-то причинам случаются перебои со связью, или таковая отсутствует совсем, предпринимателям позволят «накапливать» информацию и пересылать её позже.
Стоит отметить, что между принятием поправок и вступлением их в силу прошёл год, но не все успели подготовиться к переходу. Закон предполагает штрафы для тех, кто не перейдёт на кассовые аппараты нового образца, вместе с тем в ФНС понимают, что в связи с возникшим в последнее время ажиотажем у производителей и поставщиков возможны задержки, поэтому от ответственности будут освобождены те, кто имеет договор о покупке оборудования, но по каким-то причинам оно не было установлено.
Председатель комитета по розничной торговле Башкортостанского отделения «Опоры России» Андрей Куренёв, считает, что из нововведения можно извлечь пользу.
- По сути дела это управление розничными продажами, управление товарооборотом и персоналом, - поделился своим мнением Андрей Куренёв. - Сейчас мы пытаемся добиться принятия решения о выплате компенсаций для предпринимателей за покупку оборудования.
Между тем Госдума уже приняла в первом чтении закон, предусматривающий выплату компенсаций в размере 18 тысяч рублей за покупку онлайн касс, однако в проекте говорится, что выплачиваться она будет лишь в 2018 году и только индивидуальным предпринимателям. Куренёв считает, что закон не совсем справедлив, так как покупка одного такого аппарата обходится предпринимателю в 25 тысяч рублей.
По данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день в Республике Башкортостан переведены на новый порядок работы и функционируют в онлайн-режиме 18200 касс.