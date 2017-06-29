Прославленный уфимский шорт-трекист намерен сменить спортивное гражданство

- Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше, - заявил Кравцов в интервью агентству ТАСС.