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Прославленный уфимский шорт-трекист намерен сменить спортивное гражданство

29 июня 2017, 17:09
Дмитрий Мигунов обратился с прошением о предоставлении гражданства в госорганы Франции, Польши и Белоруссии.

Уфимский шорт-трекист Дмитрий Мигунов намерен сменить гражданство, чтобы получить возможность выступать на Олимпиаде, передаёт ТАСС.

Как сообщил изданию сам Мигунов, перед началом сезона 2016/2017 он был отстранён от тренировок в составе сборной России. По его словам, глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что состав сборной уже сформирован и дополнительных средств у СКР нет.

В свою очередь Алексей Кравцов заявил, что Мигунов всегда может пройти отбор в сборную.

- Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше, - заявил Кравцов в интервью агентству ТАСС.

Дмитрий Мигунов становился чемпионом Европы по шорт-треку в 2014 и 2015 годах, в 2014 году стал победителем общего зачёта Кубка мира на дистанции 500 метров.

#Новости#Константин Климов#Спорт
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