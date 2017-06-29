Прославленный уфимский шорт-трекист намерен сменить спортивное гражданство

Уфимский шорт-трекист Дмитрий Мигунов намерен сменить гражданство, чтобы получить возможность выступать на Олимпиаде, передаёт ТАСС.
Как сообщил изданию сам Мигунов, перед началом сезона 2016/2017 он был отстранён от тренировок в составе сборной России. По его словам, глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что состав сборной уже сформирован и дополнительных средств у СКР нет.
В свою очередь Алексей Кравцов заявил, что Мигунов всегда может пройти отбор в сборную.
- Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше, - заявил Кравцов в интервью агентству ТАСС.
Дмитрий Мигунов становился чемпионом Европы по шорт-треку в 2014 и 2015 годах, в 2014 году стал победителем общего зачёта Кубка мира на дистанции 500 метров.