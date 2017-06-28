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Posted 28 июня 2017, 08:28

Published 28 июня 2017, 08:28

Modified 17 октября 2022, 19:46

Updated 17 октября 2022, 19:46

В Уфе завершено расследование ДТП с автобусом с гибелью двух человек

28 июня 2017, 08:28
Следователи смогли доказать, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения.

Прокуратура Уфы передала в суд уголовное дело о гибели двоих людей в ДТП с автобусом, выехавшим на встречную полосу.

Как удалось установить следователям, в момент аварии в салоне междугороднего автобуса находилось 13 человек, водитель не справился с управлением в районе посёлка Иглино, вылетел на встречку и столкнулся с фурой.

По мнению следствия, авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автобуса, следователям удалось доказать, что в момент ДТП автобус двигался со скоростью 120 км/ч (подтверждается данными с тахогрофа). Жертвами аварии стали две пассажирки 59 и 32 лет, они погибли. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. В случае если суд признает его виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.

#Константин Климов#Происшествия#Новости
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