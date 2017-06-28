В Уфе во время матча «уплыло» поле на стадионе «Нефтяник»

Матч был остановлен арбитрами на 63 минуте из-за дождя, и через некоторое время команды снова вышли на площадку, однако смогли отыграть только пять минут. Судьи снова отправили команды в раздевалки из-за больших луж на поле. Через какое-то время матч закончился.