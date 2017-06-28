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В Уфе во время матча «уплыло» поле на стадионе «Нефтяник»

28 июня 2017, 15:30
В связи с подтоплением стадиона судьям пришлось остановить матч финала первенства России среди команд спортшкол.

Футбольное поле на стадионе «Нефтяник» в Уфе ушло под воду во время матча между командами «Чертаново» и «Краснодар», проходившего в рамках финала первенства России среди команд спортшкол. Потоп случился из-за сильного ливня, обрушившегося на Уфу.

Матч был остановлен арбитрами на 63 минуте из-за дождя, и через некоторое время команды снова вышли на площадку, однако смогли отыграть только пять минут. Судьи снова отправили команды в раздевалки из-за больших луж на поле. Через какое-то время матч закончился.

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