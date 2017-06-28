mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимский цирк начнут ремонтировать не раньше 2018 года

28 июня 2017, 12:12
Такое решение принято на совещании с главой Росгосцирка.

Купольную конструкцию уфимского цирка начнут ремонтировать не ранее 2018 года, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По данным издания, это решение было принято на совещании с генеральным директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым на прошлой неделе. На совещании также присутствовали представили уфимской мэрии, региональное МЧС, министерство культуры республики и т.д.

Директор уфимского цирка Гузель Туктарова пояснила изданию, что обычно ремонт в цирках ведется год-полтора.

- Поэтому отметить 50-летие цирка в 2018 года в здании вряд ли получится, - цитирует ее слова издание.

Затраты на ремонт цирка пока не определены.

Дмитрий Иванов также встретился с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Глава города, по данным пресс-службы Росгосцирка, «высказал заинтересованность в скорейшем возобновлении работы цирка». Господин Ялалов «выразил готовность оказать содействие в ремонте инженерных коммуникаций и проведении благоустройства прилегающей к цирку территории».

Напомним, что здание цирка было закрыто по иску прокуратуры республики из-за предаварийного состояния купольной конструкции. В июне Октябрьский районный суд Уфы согласился с доводами прокуратуры. Цирк планирует оспорить это решение в Верховном суде республики.

Отметим, что ремонт в Уфимском цирке не проводился с 1968 года.

Материалы по теме
Животных из опечатанного уфимского цирка отправят в МагнитогорскУфимский цирк отменил гастроли и ждет ремонтаСуд поддержал прокуратуру и признал здание уфимского цирка опасным
#Новости#Цирк#Уфа#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48