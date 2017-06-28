Уфимский цирк начнут ремонтировать не раньше 2018 года

Купольную конструкцию уфимского цирка начнут ремонтировать не ранее 2018 года, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По данным издания, это решение было принято на совещании с генеральным директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым на прошлой неделе. На совещании также присутствовали представили уфимской мэрии, региональное МЧС, министерство культуры республики и т.д.