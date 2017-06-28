Уфимский цирк начнут ремонтировать не раньше 2018 года

Купольную конструкцию уфимского цирка начнут ремонтировать не ранее 2018 года, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По данным издания, это решение было принято на совещании с генеральным директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым на прошлой неделе. На совещании также присутствовали представили уфимской мэрии, региональное МЧС, министерство культуры республики и т.д.
Директор уфимского цирка Гузель Туктарова пояснила изданию, что обычно ремонт в цирках ведется год-полтора.
- Поэтому отметить 50-летие цирка в 2018 года в здании вряд ли получится, - цитирует ее слова издание.
Затраты на ремонт цирка пока не определены.
Дмитрий Иванов также встретился с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Глава города, по данным пресс-службы Росгосцирка, «высказал заинтересованность в скорейшем возобновлении работы цирка». Господин Ялалов «выразил готовность оказать содействие в ремонте инженерных коммуникаций и проведении благоустройства прилегающей к цирку территории».
Напомним, что здание цирка было закрыто по иску прокуратуры республики из-за предаварийного состояния купольной конструкции. В июне Октябрьский районный суд Уфы согласился с доводами прокуратуры. Цирк планирует оспорить это решение в Верховном суде республики.
Отметим, что ремонт в Уфимском цирке не проводился с 1968 года.