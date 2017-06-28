С начала года из Башкирии выдворили 315 иностранцев

С начала 2017 года судебные приставы Башкирии выдворили за пределы России 315 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в башкирском управлении Федеральной службы судебных приставов.
- Иностранцы, находясь на территории России, получали временное разрешение на работу, но по истечении срока действия документа на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России без регистрации, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Накануне до пунктов пропуска через государственную границу страны были препровождены 6 «нелегалов» – граждане Азербайджана.
- Как правило, трудовые мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы, - рассказал судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных документов Ильмир Загидулин. - Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.