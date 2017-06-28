Администрация Уфы и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

- По итогам 2016 года объем вложений в экономику Уфы составил более 155 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Эксперты международного рейтингового агентства Standard&Poor’s в 2015 году улучшили прогноз Уфы по рейтингам, а в 2016 и 2017 году подтвердили свои заключения. Сегодня уровень долгосрочного кредитного рейтинга города Уфы составляет «ВВ-» по международной шкале. Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Это один из лучших показателей среди городов России, – отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Уверен, что соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству».