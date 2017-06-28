Администрация Уфы и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

28 июня было подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией Уфы и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Документ подписали глава администрации Уфы Ирек Ялалов и председатель правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.
Стороны договорились о взаимодействии в социально-экономической сфере, в том числе, в части реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», развития общественного транспорта и дорожной инфраструктуры, строительства объектов социальной направленности.
Стороны также будут сотрудничать в рамках развития и поддержки реального сектора экономики республики, малого и среднего предпринимательства, развития банковской инфраструктуры и по целому ряду других направлений.
- УРАЛСИБ и Башкирия неразрывно связаны, ведь именно здесь, в республике, банк «родился» и делал свои первые шаги, здесь мы реализовывали целый ряд серьезных и значимых для республики проектов, – отметил Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров. – Подписанное сегодня соглашение позволит нам еще более активно и плодотворно участвовать в жизни региона, улучшать экономический и социальный потенциал республики.
- По итогам 2016 года объем вложений в экономику Уфы составил более 155 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Эксперты международного рейтингового агентства Standard&Poor’s в 2015 году улучшили прогноз Уфы по рейтингам, а в 2016 и 2017 году подтвердили свои заключения. Сегодня уровень долгосрочного кредитного рейтинга города Уфы составляет «ВВ-» по международной шкале. Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Это один из лучших показателей среди городов России, – отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Уверен, что соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству».
Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «В3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.