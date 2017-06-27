В Уфе специалисты ОНФ проехали по «Карте убитых дорог»

- В сравнении с прошлыми годами ситуация с дорогами в Уфе стала лучше. Мы проинспектировали гарантийные объекты, а также те улицы, которые выбирали сами жители. Сейчас на нашей карте добавлено 64 участка. Лидерами стали дороги на улицах Брянская, Сипайловская и Маршала Жукова. Как нам стало известно, эти объекты сейчас добавлены в план ремонта на текущий год, рассказывает участник "Дорожной инспекции ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрий Сопов.