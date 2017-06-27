В Уфе специалисты ОНФ проехали по «Карте убитых дорог»

Сегодня в Уфе специалисты ОНФ проверили качество дорожного покрытия согласно проекту «Карта убитых дорог». На специальном сайте жители города отмечают проблемные участки в городе, после чего проходит голосование за самые «убитые» дороги. Единственным условием является размещение фотографии проблемного участка.
- В сравнении с прошлыми годами ситуация с дорогами в Уфе стала лучше. Мы проинспектировали гарантийные объекты, а также те улицы, которые выбирали сами жители. Сейчас на нашей карте добавлено 64 участка. Лидерами стали дороги на улицах Брянская, Сипайловская и Маршала Жукова. Как нам стало известно, эти объекты сейчас добавлены в план ремонта на текущий год, рассказывает участник "Дорожной инспекции ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрий Сопов.
Ремонтные работы ведутся на улице Сипайловская. Ранее уфимцы жаловались на колейность этой дороги. Сейчас верхний слой асфальта снят, проблема устранена и ведутся подготовительные работы перед укладкой дорожного полотна.
Также власти города, которые работают в тесном тандеме с ОНФ, обратили внимание и на остановочные комплексы, а точнее на их частичное отсутствие. Например, на улице Большая Гражданская со стороны проезжей части сделали специальный островок, где жители могли бы спокойно ждать трамвай и при этом не стоять на проезжей части. Единственное, что края этого участка должны быть закруглены, поэтому данный объект придется дорабатывать.
Вызвал опасение участок на улице Революционной (остановка Центральный рынок). Там, для того чтобы выйти из трамвая или наоборот совершить посадку, пассажирам приходится стоять или на проезжей части, или на трамвайных путях. Что делать с этим участком, властям города придется придумать в кратчайшие сроки, иначе высок риск того, что человеческих жертв тут не избежать.