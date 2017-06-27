В Уфе начали ремонт проспекта Салавата Юлаева

Всего в ходе ремонта проспекта Салавата Юлаева планируют уложить 15 тысяч тонн выравнивающего и столько же верхнего слоя дорожной одежды. Рассчитывают на каждую сторону дороги потратить по 15 дней. Для работ задействовано два асфальтоукладчика,7 катков, 7 самосвалов, 25 человек.