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В Уфе начали ремонт проспекта Салавата Юлаева

27 июня 2017, 11:53
Дорогу будут ремонтировать по ночам.

Начались работы по укладке первого слоя асфальта на главной магистральной дороге в Уфимской агломерации.

В рамках федерального приоритетного проекта « Безопасные качественные дороги » на главной магистральной дороге в Уфе - проспекте Салавата Юлаева начались работы по укладке первого слоя асфальта, сообщили в госкомтрансе Башкирии.

- В ночь с 25 на 26 июня уложено порядка 1,5 километра асфальта, шириной 8 метров, - поделились в пресс-службе госкомтранса республики. - Работы производятся в ночное время. Ремонт дорожного полотна планируют завершить до конца июля.

Всего в ходе ремонта проспекта Салавата Юлаева планируют уложить 15 тысяч тонн выравнивающего и столько же верхнего слоя дорожной одежды. Рассчитывают на каждую сторону дороги потратить по 15 дней. Для работ задействовано два асфальтоукладчика,7 катков, 7 самосвалов, 25 человек.

Чтобы трасса получилась качественно, асфальтобетонную смесь ежедневно проверяют, берут пробы и производят её анализ

Напомним, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в этом году будет отремонтировано 29 улиц, и ликвидировано 20 мест концентрации ДТП, установлены пешеходные ограждения, обновлены светофоры и дорожные знаки.

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