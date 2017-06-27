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В Сибае жители возмутились тем, как отремонтировали дорогу

27 июня 2017, 10:58
На центральной улице заделали только колеи.

В социальной сети Вконтакте в группе «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)» пользователи разместили фотографии после ремонта дороги улицы Ленина и сопроводили ее комментарием:

- Ну все, ребята. Дорогу доделали, и она открыта, просим любить и жаловать: наш «новый» асфальт по центральной улице.

Участники группы тут же стали комментировать снимки.

- Она просто отвратительна, едешь как по проселочной. Проселочная дорога порой ровнее кажется.

- Биатлон можно проводить.

- Это походу гарантийный ремонт. На эту дорогу вроде гарантия 5 лет должна быть. Делали её в 2013.

- В Баймаке по проспекту тоже так, хотя даже хуже, таким же образом колею закатали.

Для полноты картины добавим, что на местном телевидении на днях показали сюжет о том, что в Сибае продолжается сплошное асфальтирование улиц. Журналисты напомнили, что до конца сезона полная замена полотна в городе запланирована на участках дорог общей протяженностью около 6 км.

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