В Сибае жители возмутились тем, как отремонтировали дорогу

Для полноты картины добавим, что на местном телевидении на днях показали сюжет о том, что в Сибае продолжается сплошное асфальтирование улиц. Журналисты напомнили, что до конца сезона полная замена полотна в городе запланирована на участках дорог общей протяженностью около 6 км.