В Крыму спасли 17-летнюю девушку из Уфы

Информация о том, что нужно организовать поисковые работы поступила в 9.30 25 июня. Девушку стали искать вдоль береговой линии от мыса Алчак до мыса Меганом. В поисковой операции участовали дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», группа судакских спасателей ГИМС МЧС России по Республике Крым: один катер и один гидроцикл, а также сотрудники МВД.