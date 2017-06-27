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В Крыму спасли 17-летнюю девушку из Уфы

27 июня 2017, 09:54
Она заблудилась в горах и сутки провела без воды.

В Крыму спасатели нашли 17-летнюю уфимку, которая заблудилась в горах и сутки провела без воды, сообщили вчера, 26 июня, в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

- 24 июня девушка вышла из пансионата, в котором отдыхала, и ушла в неизвестном направлении, - сообщили спасатели. - О ее пропаже в службу спасения сообщили лишь спустя сутки.

Информация о том, что нужно организовать поисковые работы поступила в 9.30 25 июня. Девушку стали искать вдоль береговой линии от мыса Алчак до мыса Меганом. В поисковой операции участовали дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», группа судакских спасателей ГИМС МЧС России по Республике Крым: один катер и один гидроцикл, а также сотрудники МВД.

В итоге девушку нашли на южном склоне скал мыса Алчак-Кая. Она была без сознания с признаками обезвоживания организма. Ей оказали первую помощь и госпитализировали.

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