В Крыму спасли 17-летнюю девушку из Уфы

В Крыму спасатели нашли 17-летнюю уфимку, которая заблудилась в горах и сутки провела без воды, сообщили вчера, 26 июня, в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
- 24 июня девушка вышла из пансионата, в котором отдыхала, и ушла в неизвестном направлении, - сообщили спасатели. - О ее пропаже в службу спасения сообщили лишь спустя сутки.
Информация о том, что нужно организовать поисковые работы поступила в 9.30 25 июня. Девушку стали искать вдоль береговой линии от мыса Алчак до мыса Меганом. В поисковой операции участовали дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», группа судакских спасателей ГИМС МЧС России по Республике Крым: один катер и один гидроцикл, а также сотрудники МВД.
В итоге девушку нашли на южном склоне скал мыса Алчак-Кая. Она была без сознания с признаками обезвоживания организма. Ей оказали первую помощь и госпитализировали.