В Башкирии выбрали новое руководство центризбиркома

Как сообщили в центризиркоме, председателем ЦИК РБ вновь на пятилетний срок назначен Хайдар Валеев, возглавляющий центризбирком с 2011года. Секретарем ЦИК РБ избрали Марину Долматову, работающую в центризбиркоме с 1993 года, в 2012 году ее уже выбирали на эту должноть.