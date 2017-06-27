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В Башкирии выбрали новое руководство центризбиркома

27 июня 2017, 12:43
Возглавлять ЦИК Башкирии будет по-прежнему Хайдар Валеев, но у него теперь новый заместитель.

В Уфе прошло заседание центризбиркома Башкирии, на котором выбрали на новый срок его председателя, заместителя председателя и секретаря ЦИК РБ.

Как сообщили в центризиркоме, председателем ЦИК РБ вновь на пятилетний срок назначен Хайдар Валеев, возглавляющий центризбирком с 2011года. Секретарем ЦИК РБ избрали Марину Долматову, работающую в центризбиркоме с 1993 года, в 2012 году ее уже выбирали на эту должноть.

У Хайдара Валеева новый заместитель. Вместо Найли Алтыновой, которой теперь нет в составе ЦИК РБ, на этот пост выбрали Марата Гадилова, заведующего отделом судебного представительства и помилования государственно-правового управления администрации главы Башкирии. В новый состав комиссии он был назначен Рустэмом Хамитовым по рекомендации депутатов Кушнаренковского районного совета.

В этом году в Башкирии в Башкирии пройдут выборы депутатов двух городских поселений — Белорецка и Бирска, а также депутатов Юматовского сельсовета Уфимского района. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы для замены168 депутатских мандатов разных уровней.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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