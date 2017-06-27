В Башкирии легковушка протаранила междугородний автобус, есть жертвы

- Предположительно, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным микроавтобусом «Мерседес Бенц», после чего съехал в кювет. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Известно, что автобус ехал по маршруту Оренбург-Салават, в салоне было 6 пассажиров, никто из них не пострадал, – написал в своём блоге руководитель управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.