В Башкирии легковушка протаранила междугородний автобус, есть жертвы

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург легковушка выехала на встречку и протаранила междугородний автобус. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, по предварительным данным в аварии виноват 70-летний житель Оренбургской области.
- Предположительно, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным микроавтобусом «Мерседес Бенц», после чего съехал в кювет. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Известно, что автобус ехал по маршруту Оренбург-Салават, в салоне было 6 пассажиров, никто из них не пострадал, – написал в своём блоге руководитель управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.