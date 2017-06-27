Уфимцы переоденутся в японских мультгероев

19 и 20 августа уфимцы переоденутся в японских героев мультиков. Специфические наряды, цветные парики и другая атрибутика - неотъемлемая часть всероссийского фестиваля аниме и косплея Animau.
В программе мероприятия: вокальный и танцевальный конкурсы, конкурс стендов, выступления приглашенных видеоблогеров, кибер-турниры, косплей, общение с блогерами и специально приглашенными гостями, лекции и многое другое.
Где состоится фестиваль пока уточняется, но, скорее всего, местом проведения станет Городской дворец культуры.