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Уфимцы переоденутся в японских мультгероев

27 июня 2017, 17:16
В башкирской столице состоится аниме-фестиваль.

19 и 20 августа уфимцы переоденутся в японских героев мультиков. Специфические наряды, цветные парики и другая атрибутика - неотъемлемая часть всероссийского фестиваля аниме и косплея Animau.

В программе мероприятия: вокальный и танцевальный конкурсы, конкурс стендов, выступления приглашенных видеоблогеров, кибер-турниры, косплей, общение с блогерами и специально приглашенными гостями, лекции и многое другое.

Где состоится фестиваль пока уточняется, но, скорее всего, местом проведения станет Городской дворец культуры.

#Новости#Аниме#Кристина Дейнеко#Культура
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