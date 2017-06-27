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Главного спасателя Башкирии повысили в звании

27 июня 2017, 11:28
Президент России Владимир Путин присвоил Марату Латыпову звание «генерал-майор внутренней службы».

Указом президента России Владимира Путина восьмерым руководителям МЧС были присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, среди них и начальник главного управления МЧС по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

Указом президента ему присвоено звание «генерал-майор внутренней службы», сообщает «Российская газета».

Марату Латыпову 51год, он родился в Уфе, работал в противопожарной службе с 1988 года. С 1 февраля 2016 года – врио начальника ГУ МЧС по РБ, с 8 марта 2016 года – начальник ГУ МЧС по РБ.

#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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