День 1000 музыкантов: анатомия августовского суперконцерта

Второй идёт - скандирующая и прямолинейная «I love rock'n'roll», которая у нас не была хитом, поскольку звучала за железным занавесом: запустили её в 1975-м некие The Arrows, но мы её слышали разве что в кавер-исполнении певицы Джоан Джет лет через пять - тогда она порвала все американские чарты (хит-парады то есть) и вошла в списки лучших 500, и 100 и т.д. рок-композиций "всех времен и народов".