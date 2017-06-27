День 1000 музыкантов: анатомия августовского суперконцерта

Состав супергруппы был странен и непривычен - два ударника, два басиста, один ритм-гитарист, и один усилитель Marshall, в который никто не играл.
Кто-то спросил меня со сцены, завидев мой чехол с надписью "Gibson" и приняв за настоящего музыканта:
- Играть будешь?
- Не, мне пока страшновато, да и гитара от уфимского лета совсем разогнулась, струны ладят.
Карабас-барабасил перед всей этой странной и пока неназываемой компанией директор «Огней» - Сергей «Привет, ромашки!» Миролюбов, обладатель сурового саунд-продюсерского слуха, который сходу отмел совершенно случайно оказавшийся на моей шее Les Paul:
- Ты возьми чего-нибудь подерговее, чтобы не забивать эфир своей гибсоновой гнусью.
- Тогда возьму свой Rikenbacker и заодно разучу аккорды.
В общем, так: профессиональные музыканты примерно трех известных уфимских групп разучивали в «Огнях» три рок-кавера (cover - своя версия исполнения популярной песни).
Первым шел простенький, но энергичный Song 2 британской группы альтернативного рока Blur, которая состоит примерно из пяти-семи упрощенных аккордов ("пауэр-кордов"): эта песня "выстрелила" в 1997 году и до сих пор не выпадает из наушников.
Второй идёт - скандирующая и прямолинейная «I love rock'n'roll», которая у нас не была хитом, поскольку звучала за железным занавесом: запустили её в 1975-м некие The Arrows, но мы её слышали разве что в кавер-исполнении певицы Джоан Джет лет через пять - тогда она порвала все американские чарты (хит-парады то есть) и вошла в списки лучших 500, и 100 и т.д. рок-композиций "всех времен и народов".
Третьей, разумеется, «Белая река» из чуток гладенького Хитового Периода Юрия Юлиановича Шевчука начала 90-х. О том, почему эта песня была выбрана, наверное, никому не нужно объяснять, растолковал автор идеи приземления в Уфе Рок-тысячи Станислав Челнынцев, который уже отметился в Уфе три раза проектами "Пророк 1,2 и 3". Было бы нелогично, если бы в Уфе, стоя над рекой Белой, кто-то пел "Владивосток-2000" или "Москва, звонят колокола!"
К чему это всё?
Есть такое движение в мире - Рокин Таузанд (на языке поисковых засосов - Rockin' 1000). Краудфандинговое шоу, которое придумал и воплотил какой-то чувак по имени Фабио Заффаньини, житель северо-итальянского городка Чезена, где живет всего сто тысяч народу: чуть побольше Мелеуза, чуть поменьше Октябрского. Он - фанат группы Foo Fighters и собрал к лету 2015 года тысячу музыкантов на одной поляне, чтобы сыграть их хит Learn To Fly, в надежде, что они отреагируют и приедут в их провинцию. 350 гитаристов, 250 вокалистов, 250 барабанщиков и 150 басистов каким-то образом сумели сыграть синхронно. Вот что из этого получилось (приготовьте носовые платки умиления):
В итоге Фу Файтеры расчувствовались и приехали в Чезену через несколько месяцев и сбацали 27 песен, начав с "Учимся Летать"
Принцип понятен. На одной открытой площадке (в нашем случае в Уфимском Амфитеатре) собирается, сьезжается огромное количество музыкантов, настоящих и «дяденька, я на стройке нашел», диванных гитаристов, вроде меня. Мы встаем небольшими группами по 100-200 человек. Басисты - к басистам, ритм - гитаристы со своими комбиками и педалями отдельно, ударники - к ударникам. Перед нами или между нами выстраиваются люди без инструментов - вокалисты - по несколько человек на один микрофон.
Разумеется, что основную тему музыкальную и звук создает лид-группа, которая как бы дирижирует этой разношерстной толпой.
Песни нужно разучить заранее, причем именно в той аранжировке, которая предложена оргами в соответствующих учебных роликах. Как показывает практика - сама группа-автор не может сыграть два раза одинаково. А уж сколько там в этих ваших ютьюбах обучающих роликов из серии «how to play»...
Поскольку тут слишком до фига народу, важна синхронность, в ущерб полету музыкальной мысли. После пары репетиций/сыгрываний начинается рубилово. Результат которого - перформанс, от которого все участники и зрители просто рыдают от избытка нахлынувших чувств, а также - ролик, который невозможно не посмотреть.
Нирвановская «Пахнет подростковым духом», например, в исполнении тысячной толпы набрала десятки миллионов просмотров. И сам просмотр этих несложных песен заставляет прическу шевелиться.
Репертуар. Сказать, что все три вот прямо любимые мои песни - будет враньём. Но в ближайшие 2 месяца я, как и все записавшиеся в специальной форме Гугл-Дока, которую распространили организаторы, их буду разучивать и истово «сажать в пальцы», то есть доводить до автоматизма. В принципе, все равно, что играть. Главное - вместе с еще 999 фанатами рок-музыки.
Третья песнь "Белая река" - дань не только великому рок-земляку, но месту, где это все будет проходить - ложбинке над Белой (Агиделью), задуманной архитектором Конгресс-холла Ришатом Муллагильдиным на спуске от Конгресс-холла.
В свое время, перед саммитами 2015 года там пытались разбить парк, но мы с коллегами устроили истерику в СМИ и соцсетях, я придумал называние «Уфимский Амфитеатр», и нам удалось спасти для будущего концерта Стинга, Металлики и Шевчука самое красивое место в городе. Офис-группа саммитов организовала там нормальный ландшафтный проект, плитку и электрические шкафы с кабелями нужной мощность, а минкультуры там проводит этно-симфо и прочие шоу разной степени крутости. В итоге место живёт и ждет своей рок-инициации, которая намечена на 26 августа.
Народу это место нравится, там можно при усилии и оборудовании сделать нормальный звук. Даже те, кто хотел там непременно посадить деревья-«крупномэры» - тоже внакладе не остались: на склонах растет достаточное для чего-то количество сосен.
А стараниями известного в городе пиарщика и урбаниста Виталия Пилипчука в Уфимском амфитеатре создана работающая достопримечательность - парк «Ватан» («Отечество») - место, где можно почитать книжки, провести мастер-класс и круто сфоткаться в костюме башкирского бая.
Совпадение с днем рождения одной известной уфимской певицы - 26 августа - совершенно непреднамеренное: ее почти джазовый репертуар для толпы совершенно неподъёмен, тут нужны прямолинейные, простые боевики с паузами и примитивным ритмом.
Организаторы сейчас молятся Богу согласно конфессиональной принадлежности, чтобы в тот день не пришлось пережидать дождь, накрыв оборудование полиэтиленовой плёнкой, думают, где бы взять ударников с барабанными установками и офигевают от масштабности и сложности самого замысла.
Запись в "рок-тысячники" будет вестись до 21 августа, сейчас организаторы готовят обучающие ролики для гитаристов, ударников и басистов, продумывают и готовят вопросы обеспечения безопасности, которые стали, судя по недавнему запрету "Дня велосипедиста", ключевыми для организации современных массовых мероприятий.
Пока, по официальной информации, которую предоставила Виктория Дерябина, "серый кардинал" проекта "День 1000 музыкантов" официальную анкету-заявку на участие заполнило по 204 ритм-гитаристов и вокалистов, 67 басистов и 60 (!) ударников. Это уже рок-группа из пятисот с лишним музыкантов, если не считать записавшихся виртуозов укулеле и нескольких пианистов, аналогов которой по масштабам в России ещё не было.
По словам организаторов, рок-день в Амфитеатре не ограничится коллективным выступлением: "три песни сбацали и разошлись" - на смонтированной сцене будут и "обычные" выступления рок-групп.