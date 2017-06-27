Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,9%

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем своим ипотечным программам. Ставки снижены на 0,5 – 0,75 процентных пункта, в зависимости от программы кредитования.
Ставка по кредиту на приобретение строящегося жилья теперь составляет от 9,9% до 11% годовых, на приобретение готового жилья – от 11% до 11,5% годовых. Рефинансировать ипотеку сторонних банков предлагается по ставке от 11% до 11,5% годовых, а если клиент хочет дополнительно включить в программу рефинансирования потребительские, автокредиты или задолженность по кредитным картам, то ставка составит от 11,5% до 12,25%. Дополнительно снижены ставки по программе "Ипотечные каникулы" – теперь они составляют 10,75% – 11,25%.
Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.