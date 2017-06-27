Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,9%

Ставка по кредиту на приобретение строящегося жилья теперь составляет от 9,9% до 11% годовых, на приобретение готового жилья – от 11% до 11,5% годовых. Рефинансировать ипотеку сторонних банков предлагается по ставке от 11% до 11,5% годовых, а если клиент хочет дополнительно включить в программу рефинансирования потребительские, автокредиты или задолженность по кредитным картам, то ставка составит от 11,5% до 12,25%. Дополнительно снижены ставки по программе "Ипотечные каникулы" – теперь они составляют 10,75% – 11,25%.