Террористы в России активно используют Telegram – ФСБ

Напомним, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме призвал команду Telegram и его создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного и что если требования закона не будут выполнены, то мессенджер будет заблокирован на территории России.