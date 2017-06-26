Террористы в России активно используют Telegram – ФСБ

Террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram, передает РИА новости сообщение Федеральной службы безопасности, которое было распространено сегодня.
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы, - цитирует информагентство сообщение ФСБ России.
- Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации, - отметили в ФСБ.
Напомним, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме призвал команду Telegram и его создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного и что если требования закона не будут выполнены, то мессенджер будет заблокирован на территории России.
Дуров в ответ заявил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей.