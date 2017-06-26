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Киберфутболист «Уфы» Роберт Фахретдинов выиграл Кубок России

26 июня 2017, 12:30
Призовой фонд турнира составил 150 тысяч рублей.

Представитель ФК «Уфа» Роберт Фахретдинов одержал победу в Кубке России 2017 в дисциплине FIFA, прошедшем в Москве с 23 по 25 июня, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

Призовой фонд турнира составил 150 тыс руб. За трофей боролись 170 киберфутболистов.

- Роберт Фахретдинов уверенно преодолел групповой этап турнира, одержав во всех матчах победы, - сообщили в футбольном клубе. - В серии плей-офф уфимец в упорной борьбе добрался до полуфинала турнира, где встретился с представителем ФК «Спартак-Москва» Сергеем Никифоровым, и не без труда одержал победу над самым популярным киберфутболистом России.

В финале встретились два уфимца, Роберт Фахретдинов и Давлят Сагитов, который без поражений прошел все стадии турнира.

- Киберфутболист «Уфы» проявил недюжинный характер, железную волю и, одержав три победы над своим извечным соперником, завоевал Кубок России! – поделились в ФК «Уфа».

Роберт Фахретдинов подписал контракт с ФК «Уфа» в 2017 году перед первым в стране официальным турниром РФПЛ по киберфутболу – Кубком РФПЛ. Он прошел в Уфе 24-26 февраля 2017 года. Тогда Роберт Фахретдинов стал его серебряным призером, уступив в финале представителю ЦСКА Андрею Гурьеву.

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