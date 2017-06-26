Киберфутболист «Уфы» Роберт Фахретдинов выиграл Кубок России

Роберт Фахретдинов подписал контракт с ФК «Уфа» в 2017 году перед первым в стране официальным турниром РФПЛ по киберфутболу – Кубком РФПЛ. Он прошел в Уфе 24-26 февраля 2017 года. Тогда Роберт Фахретдинов стал его серебряным призером, уступив в финале представителю ЦСКА Андрею Гурьеву.