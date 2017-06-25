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Как вести себя при объявлении штормового предупреждения?

25 июня 2017, 09:36
Фото: pixabay.com
Подготовлено совместно с МЧС по РБ
Полезные советы на время дождливого лета.

1. Для начала разберёмся как классифицируют ветра.

Чаще всего ветрам дают оценку по 12 бальной шкале Бофорта. (Фрэнсис Бофорт – английский моряк в 1806 разработавший систему оценку силы ветра, в 1838 году она была принята английским Адмиралтейством, а в 1874 официально стала использоваться во всём мире. – прим.). Опасными считаются ветра со скоростью свыше 15 м/с.

Баллы Словесное обозначение силы ветра Скорость ветра, м/с Действие ветра (на суше)
8 Очень крепкий 17,2-20,7 Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.
9 Шторм 20,8-24,4 Гнутся большие деревья, ломает большие ветки. Ветер срывает черепицу с крыш
10 Сильный шторм 24,5-28,4 На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем
11 Жестокий шторм 28,5-32,6
Наблюдается очень редко. Сопровождается большими разрушениями на значительных пространствах.
12 Ураган >32,6 Опустошительные разрушения. Отдельные порывы ветра достигают скорости 50—60 м/сек. Ураган может случиться перед сильной грозой

* в таблицы указаны ветра считающиеся опасными.

2. Ветер застал вас на улице

Рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

3. В лесу

Укройтесь на низкорослом участке, постарайтесь размещаться от кустарников на расстоянии, не превышающем их высоту, соблюдая так называемый «конус защиты»; следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более прикасаться к их стволам.

4. Во время купания в водоёмах

Выйдите из воды, отойдите от берега, не укрывайтесь в пойменных кустах, спуститесь с возвышенного места в низину.

5. В горной местности

Надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин и т.п. Опасно находиться возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего ваш рост в 5-6 раз.

6. В степи, поле, при отсутствии укрытия

Сядьте на корточки в ложбине или овраге, при приближении грозы ложитесь на землю, при этом помнив о том, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегайте отдельно стоящих деревьев и рощ. Не разговаривайте по телефону.

7. В автомобиле

Не покидайте его, так как вы находитесь вне опасности, но при этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Держите закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

8. Общие рекомендации

Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, т.к. радиоволны, им излучаемые, «притягивают» молнию. Также рекомендуется отключить от сети радио, телевизоры, и другие электроприборы.

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