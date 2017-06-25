Как вести себя при объявлении штормового предупреждения?

Чаще всего ветрам дают оценку по 12 бальной шкале Бофорта. (Фрэнсис Бофорт – английский моряк в 1806 разработавший систему оценку силы ветра, в 1838 году она была принята английским Адмиралтейством, а в 1874 официально стала использоваться во всём мире. – прим.). Опасными считаются ветра со скоростью свыше 15 м/с.
|Баллы
|Словесное обозначение силы ветра
|Скорость ветра, м/с
|Действие ветра (на суше)
|8
|Очень крепкий
|17,2-20,7
|Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.
|9
|Шторм
|20,8-24,4
|Гнутся большие деревья, ломает большие ветки. Ветер срывает черепицу с крыш
|10
|Сильный шторм
|24,5-28,4
|На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем
|11
|Жестокий шторм
|28,5-32,6
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|12
|Ураган
|>32,6
|Опустошительные разрушения. Отдельные порывы ветра достигают скорости 50—60 м/сек. Ураган может случиться перед сильной грозой
* в таблицы указаны ветра считающиеся опасными.
Рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Укройтесь на низкорослом участке, постарайтесь размещаться от кустарников на расстоянии, не превышающем их высоту, соблюдая так называемый «конус защиты»; следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более прикасаться к их стволам.
Выйдите из воды, отойдите от берега, не укрывайтесь в пойменных кустах, спуститесь с возвышенного места в низину.
Надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин и т.п. Опасно находиться возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего ваш рост в 5-6 раз.
Сядьте на корточки в ложбине или овраге, при приближении грозы ложитесь на землю, при этом помнив о том, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегайте отдельно стоящих деревьев и рощ. Не разговаривайте по телефону.
Не покидайте его, так как вы находитесь вне опасности, но при этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Держите закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.
Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, т.к. радиоволны, им излучаемые, «притягивают» молнию. Также рекомендуется отключить от сети радио, телевизоры, и другие электроприборы.