Из Башкирии незаконно вывезли 4 детей в Сирию

На территории Сирии находятся 4 ребенка из Башкирии. Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробагатова на заседание профильного комитета Госсобрания рассказала депутатам, что по ее данным эти дети, скорее всего, находятся на территории, которую контролирует ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об их дальнейшей судьбе можно только догадываться. А недавно, благодаря общим усилиям, в том числе и консульских служб МИД России удалось вернуть ребенка отцу, который был незаконно вывезен его матерью в одну из зарубежных стран.