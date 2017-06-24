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Из Башкирии незаконно вывезли 4 детей в Сирию

24 июня 2017, 15:01
Они, скорее всего, находятся на территории, которую контролирует ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

На территории Сирии находятся 4 ребенка из Башкирии. Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробагатова на заседание профильного комитета Госсобрания рассказала депутатам, что по ее данным эти дети, скорее всего, находятся на территории, которую контролирует ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об их дальнейшей судьбе можно только догадываться. А недавно, благодаря общим усилиям, в том числе и консульских служб МИД России удалось вернуть ребенка отцу, который был незаконно вывезен его матерью в одну из зарубежных стран.

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