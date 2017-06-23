В башкирском Сибае сотрудники ФСБ задержали трех террористов

Сотрудники управления ФСБ в Башкирии задержали в Сибае лидера и двух участников местной ячейки «Хизб-ут-Тахрир», сообщило сегодня агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу управления.
- По оперативным данным, подразделением «Хизб ут-Тахрир» в Сибае решались задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии. В качестве основной цели члены «Хизб ут-Тахрир» видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства («исламский халифат»), включающего в себя территорию Башкирии, - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Силовики нашли на квартирах задержанных запрещенную экстремистскую литературу, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые «Хизб ут-Тахрир» для вербовки и обучения новых сторонников.
- В отношении членов ячейки возбуждено уголовное дело по факту их участия в деятельности указанной террористической организации, - уточнили в УФСБ по РБ. - В настоящее время все фигуранты задержаны и находятся под стражей.