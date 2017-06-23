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Уфимец прошел в интеллектуальную телепередачу «Своя игра»

23 июня 2017, 17:09
Передачу с его участием можно посмотреть уже в эту субботу.

Впервые в телепрограмму НТВ «Своя игра» за 20-летнее время существования этой программы, прошел уфимец. Программа с участием 32-летнего Тимура Сайфуллина выйдет в субботу, 24 июня.

Тимур закончил школу №17, он выпускник матфака БашГУ. После окончания ВУЗа и до февраля текущего года работал администратором защиты информации в отделении ПФР по республике. Тимур является активным участником местных интеллектуальных игры, таких как «Что? Где? Когда?» и одним из создателей игры «ЧизКвиз».

Смотрите программу «Своя игра» завтра на канале «НТВ» в 15:05 по местному (уфимскому) времени.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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