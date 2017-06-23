Уфимец прошел в интеллектуальную телепередачу «Своя игра»

Впервые в телепрограмму НТВ «Своя игра» за 20-летнее время существования этой программы, прошел уфимец. Программа с участием 32-летнего Тимура Сайфуллина выйдет в субботу, 24 июня.
Тимур закончил школу №17, он выпускник матфака БашГУ. После окончания ВУЗа и до февраля текущего года работал администратором защиты информации в отделении ПФР по республике. Тимур является активным участником местных интеллектуальных игры, таких как «Что? Где? Когда?» и одним из создателей игры «ЧизКвиз».
Смотрите программу «Своя игра» завтра на канале «НТВ» в 15:05 по местному (уфимскому) времени.