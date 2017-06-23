Уфа готовится ко Дню Молодёжи

В Уфе 27 июня на площади перед «Гостиным двором» состоится День молодежи. Будет несколько локаций. В театральном сквере и сквере Ленина соберутся мастерицы, подростковые клубы, художники. На парковке Гостиного двора расположится автовыставка. Там будут показаны красивые тюнингованные машины и ретроавтомобили. Для любителей танцев состоится танцевальный батл.
На территории торгового центра в спортивном режиме будут работать: батутный парк, площадки по воркауту, кроссфиту и боевым единоборствам. Кроме того, состоятся и гонки на гироскутерах.
Развлечения будут и для любителей культуры и искусства. Самыми яркими событиями вечера станут «Уфа в красках» и флешмоб «5000 и 1 мороженое».
В администрации Уфы сообщили, что ознаменует праздник уникальное видеомэппинговое шоу, которое будет проецироваться на зданиях бизнес-центра «Нестеров» и ТДК «Гостиный двор».