Уфа готовится ко Дню Молодёжи

В Уфе 27 июня на площади перед «Гостиным двором» состоится День молодежи. Будет несколько локаций. В театральном сквере и сквере Ленина соберутся мастерицы, подростковые клубы, художники. На парковке Гостиного двора расположится автовыставка. Там будут показаны красивые тюнингованные машины и ретроавтомобили. Для любителей танцев состоится танцевальный батл.