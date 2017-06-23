Суд потребовал снести строения дачников на Павловке

Караидельский межрайонный суд по иску прокурора Караидельского района обязал снести незаконные постройки на берегу Павловского водохранилища, сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки прокуроры установили, что члены Дачного некоммерческого товарищества «Паракс» без разрешительных документов возвели на акватории бетонированный пирс. Также незаконно они возвели в водоохранной зоне деревянный дом, террасу, юрту и дебаркадер.
Закон запрещает размещение подобных объектов на расстоянии ближе 20 метров от водоема, поэтому прокурор района в суде потребовал демонтировать строения.
Суд постановил снести их. А председатель дачного товарищества был оштрафован на 40 тыс руб.
В прокуратуре контролируют ход исполнения судебного решения.