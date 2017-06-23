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Суд потребовал снести строения дачников на Павловке

23 июня 2017, 11:13
Судебного решения о сносе незаконных построек на берегу Павловского водохранилища добилась прокуратура.

Караидельский межрайонный суд по иску прокурора Караидельского района обязал снести незаконные постройки на берегу Павловского водохранилища, сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры установили, что члены Дачного некоммерческого товарищества «Паракс» без разрешительных документов возвели на акватории бетонированный пирс. Также незаконно они возвели в водоохранной зоне деревянный дом, террасу, юрту и дебаркадер.

Закон запрещает размещение подобных объектов на расстоянии ближе 20 метров от водоема, поэтому прокурор района в суде потребовал демонтировать строения.

Суд постановил снести их. А председатель дачного товарищества был оштрафован на 40 тыс руб.

В прокуратуре контролируют ход исполнения судебного решения.

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