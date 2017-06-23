Суд потребовал снести строения дачников на Павловке

В ходе проверки прокуроры установили, что члены Дачного некоммерческого товарищества «Паракс» без разрешительных документов возвели на акватории бетонированный пирс. Также незаконно они возвели в водоохранной зоне деревянный дом, террасу, юрту и дебаркадер.