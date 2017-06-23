Глава Башкирии и президент Киргизии мечтают взойти на пик Путина

- Мы сейчас построили на Иссык-Куле международный аэропорт. Уже Томск, Новосибирск запустили российские чартеры к нам. Пора и вам запускать. У нас будет намного веселее, чем в Египте или Анталье. Менталитет один, официальный язык у нас тоже русский, кроме государственного киргизского. Почему бы не возродить и эту традицию, чтобы труженики Башкортостана могли отдохнуть на берегах Иссык-Куля или в ореховых лесах Кыргызстана. Всё у нас прекрасно, - подчеркнул президент Киргизии.