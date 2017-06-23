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Глава Башкирии и президент Киргизии мечтают взойти на пик Путина

23 июня 2017, 03:26
Продолжается визит президента Киргизии в Башкирию. Асламбек Атамбаев в Уфу прибыл накануне и во время общения с журналистами пригласил жителей республики на отдых в свою страну.

Как он рассказал на озере Иссык-Куль когда-то отдыхала вся эта часть Советского Союза. Там даже был построен пансионат ЦК КПСС для партийных работников этого региона и Сибири.

- Мы сейчас построили на Иссык-Куле международный аэропорт. Уже Томск, Новосибирск запустили российские чартеры к нам. Пора и вам запускать. У нас будет намного веселее, чем в Египте или Анталье. Менталитет один, официальный язык у нас тоже русский, кроме государственного киргизского. Почему бы не возродить и эту традицию, чтобы труженики Башкортостана могли отдохнуть на берегах Иссык-Куля или в ореховых лесах Кыргызстана. Всё у нас прекрасно, - подчеркнул президент Киргизии.

Глава Башкирии в свою очередь сказал, что нам надо летать в Кыргызстан.

- У нас есть альпинисты, которые пока ещё совсем небольшими отрядами покоряют «семитысячники». Но мы думаем, что этот поток должен возрасти. У нас с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым – прим.ред.), вообще говоря, была мечта, идея взойти не на самый высокий пик, но на «четырёхтысячник, - поделился Рустэм Хамитов. На что глава Киргизии тут же среагировал: «На пик Путина».

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Политика
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