В Уфе выставка животных в военном музее наделала много шума

Выставка «Планета обезьян», которая колесит по всей стране, наделала немало шума в Уфе. Дело в том, что коллекция редких животных разместилась в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В интернете тут же «вспыхнула» волна негодования: «Музеи не должны выживать за счет мартышек», «Это - Дно. Днище и никакие оправдания тут не к месту. Дожили...нечего сказать», «Это оскорбление!!!» Основная претензия пользователей соцсети состояла в том, что обезьянам (выставка состоит также и из редких птиц и рептилий) не место в военном музее, рядом с героями.
Некоторые СМИ активно подхватили хайп, но как сказала заведующая музея Фарида Юсупова, ни один из представителей средств массовой информации не пришел в музей и не взглянул своими глазами на то, про что писал.
Помещение, где расположилась выставка, у нас используется для проведения подобных мероприятий. Иногда у нас в том зале проходят выставки кукол, различные мастер-классы для детей. Поскольку у нас есть указание зарабатывать деньги и 2017 год в России назван Годом экологии, мы и решили провести «живую» выставку у себя. Это привлекло внимание демчан к нашему музею, больше половины пришкольных лагерей нашего района, во время непогоды, приходили к нам, - говорит Фарида Юсупова. – Как вы можете видеть сами, зал, который отдан временно под коллекцию редких животных, никак не соприкасается с залом героев. Но я хочу вам сказать, что сейчас московские специалисты разрабатывают для нас концепцию, так как мы решили первый этаж полностью переделать и посвятить его героям войны, а второй этаж посвятить истории Дёмы.
Действительно, экспозиция героев войны не тронута. Там всё также, как и было. Поэтому искреннее удивление у жителей Дёмского района вызывает негативное отношение к выставке.
У нас мало что в нашем районе происходит. Внуков, детей отвести некуда. Сюда я с внуками хожу, и чтобы они про героев войны узнали, и когда мероприятия проходят. Сейчас вот эта выставка. Ну, а то, что ее сделали именно в этом музее, это вполне понятно. У нас нет других под это площадок в районе. Я не вижу в этом ничего плохого,считает пенсионерка Надежда Виценко.
Мы сюда пришли с сыном, он еще маленький, про войну не поймет. Это потом уже, позже. А пока ему интересно на редких животных посмотреть, потрогать. Мы не видим ничего плохого в том, что выставка проходит именно тут, говорит молодая мама Надежда Яушева.
В книге отзывов очень много положительных и добрых слов в отношении музея, его руководства и этого мероприятия. И таких людей гораздо больше, чем тех, кто осуждает и ругает работников культуры.
Я лично видела счастливые глаза детей, которые пришли посмотреть на приматов, я видела их восторг, когда они гладили животных. Потому что именно дети могут искренне радоваться и не искать во всем негатив.