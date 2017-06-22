В Уфе выставка животных в военном музее наделала много шума

Помещение, где расположилась выставка, у нас используется для проведения подобных мероприятий. Иногда у нас в том зале проходят выставки кукол, различные мастер-классы для детей. Поскольку у нас есть указание зарабатывать деньги и 2017 год в России назван Годом экологии, мы и решили провести «живую» выставку у себя. Это привлекло внимание демчан к нашему музею, больше половины пришкольных лагерей нашего района, во время непогоды, приходили к нам, - говорит Фарида Юсупова. – Как вы можете видеть сами, зал, который отдан временно под коллекцию редких животных, никак не соприкасается с залом героев. Но я хочу вам сказать, что сейчас московские специалисты разрабатывают для нас концепцию, так как мы решили первый этаж полностью переделать и посвятить его героям войны, а второй этаж посвятить истории Дёмы.