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Posted 22 июня 2017, 07:53

Published 22 июня 2017, 07:53

Modified 17 октября 2022, 19:44

Updated 17 октября 2022, 19:44

В Уфе ребенок из-за вандалов получил травмы на игровой площадке

22 июня 2017, 07:53
Малыш упал с мостика, в котором вандалы выломали доски.

Около дома №26 на улице Вологодской в Уфе вандалы выломали доски из конструкции на детской площадке, из-за чего ребенок упал с поврежденного мостика, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вообще с мостика из-за дыры в нем упали два ребёнка, один из которых получил травмы. Об этом сообщил телеканал БСТ.

Только с начала текущего года вандалы нанесли ущерб городскому хозяйству на сумму более двух миллионов рублей.Теперь от действия вандалов нанесен не только материальный ущерб, но и пострадал ребенок.

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#Происшествия#Новости
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