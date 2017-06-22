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В Уфе полицейскому-наркоману дали за взятку условный срок

22 июня 2017, 14:48
Оперативник попался на взятке в 250 тысяч рублей.

34-летний бывший оперуполномоченный отдела полиции №6 обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие установило, что в августе прошлого года 38-летний уфимец просил оперативника оказать помощь в снятии ареста с земельного участка. Полицейский, не имея возможности снять арест, пообещал помочь - за 250 тысяч рублей. При этом оперативник намеревался оставить деньги себе, не принимая никаких действий. 38-летний мужчина обратился в территориальные органы следственного комитета, когда раскрыл обман.

13 сентября 2016 года полицейский получил от уфимца 250 тысяч рублей. Злоумышленник был пойман с поличным сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ. Экспертиза показала, что в момент передачи взятки он находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

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