В Уфе полицейскому-наркоману дали за взятку условный срок

Следствие установило, что в августе прошлого года 38-летний уфимец просил оперативника оказать помощь в снятии ареста с земельного участка. Полицейский, не имея возможности снять арест, пообещал помочь - за 250 тысяч рублей. При этом оперативник намеревался оставить деньги себе, не принимая никаких действий. 38-летний мужчина обратился в территориальные органы следственного комитета, когда раскрыл обман.