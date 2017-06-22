Соцсеть ВКонтакте запустила новый сервис по денежным переводам в Казахстане

Сегодня в Казахстане при поддержке ForteBank запускается сервис денежных переводов через личные сообщения ВКонтакте. Отправить перевод можно будет с карт Mastercard, Maestro и Visa казахстанских банков, получить — на выпущенные в Казахстане карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.
Сервис уже доступен в полной и мобильной версиях сайта, сообщили в соцсети Вконтакте. В приложениях для Android и iOS денежные переводы появятся вместе со следующим обновлением, которое выйдет в ближайшее время.
Особенность сервиса заключается в том, что, привязав к аккаунту номер банковской карты, пользователи получают возможность переводить деньги друг другу через личные сообщения. Отправителю не нужно знать номер банковской карты получателя. Если перевод не будет принят в течение пяти дней, то деньги вернутся на банковскую карту отправителя.
Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация проводится по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.
Минимальная сумма перевода составляет 500 тенге, максимальная – 50 000 тенге. Перевод без комиссии можно отправить с карт Mastercard и Maestro, с держателей таких карт комиссия не взимается в течение первых трех месяцев работы сервиса.Комиссия за переводы с карты Visa взимается и составляет 1% + 200 тенге, минимум 600 тенге.