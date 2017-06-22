Соцсеть ВКонтакте запустила новый сервис по денежным переводам в Казахстане

Сегодня в Казахстане при поддержке ForteBank запускается сервис денежных переводов через личные сообщения ВКонтакте. Отправить перевод можно будет с карт Mastercard, Maestro и Visa казахстанских банков, получить — на выпущенные в Казахстане карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.