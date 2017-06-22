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«Комсомольскую правду» в Уфе будет выпускать другой издатель

22 июня 2017, 10:46
С июля права на издание регионального приложения «Комсомольской правды» в Башкирии переходят питерскому издательскому дому «Форвард медиа» предпринимателя Валерия Бурцева.

Издание «Коммерсант Уфа» сообщает, что уфимский филиал холдинга закрывается в июле, франшиза заработает в августе 2017 года. Издатель из Санкт – Петербурга Валерий Бурцев приобрел права на выпуск газеты уже в 10 регионах.

Директор уфимского филиала «Комсомольской правды» в Уфе Гузель Гильманова подтвердила Медиакорсети новость о переходе газеты к другому издателю.

- Ничего страшного в этом нет, - пояснила Гузель Гильманова. – Валерий Бурцев давно в медиабизнесе. До нас он владел франшизами «Комсомольской правды» в десяти городах, мы у него – одиннадцатые. Изменится организационно-правовая форма: мы перестанем быть филиалом «Комсомольской правды» и перейдем в его холдинг «Форвард Медиа». Редакционную политику по-прежнему будет курировать федеральная редакция «Комсомольской правды», количество журналистов не изменится. Мне сделали предложение возглавить коллектив, и я остаюсь. У нового издателя более бизнесовый взгляд на «Комсомолку», и мне это интересно.

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