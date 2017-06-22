«Комсомольскую правду» в Уфе будет выпускать другой издатель

- Ничего страшного в этом нет, - пояснила Гузель Гильманова. – Валерий Бурцев давно в медиабизнесе. До нас он владел франшизами «Комсомольской правды» в десяти городах, мы у него – одиннадцатые. Изменится организационно-правовая форма: мы перестанем быть филиалом «Комсомольской правды» и перейдем в его холдинг «Форвард Медиа». Редакционную политику по-прежнему будет курировать федеральная редакция «Комсомольской правды», количество журналистов не изменится. Мне сделали предложение возглавить коллектив, и я остаюсь. У нового издателя более бизнесовый взгляд на «Комсомолку», и мне это интересно.