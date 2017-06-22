Депутат от Башкирии предложил запретить судимым гражданам руководить НКО

- Хочу сказать, что это уже не первый наш совместный законопроект. В ближайшее время Дума рассмотрит еще одну инициативу. В ходе работы над законопроектом мы его дополнили, добавив, что гражданин, имеющий судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не может быть руководителем не только общественного объединения, но и НКО, чья организационно-правовая форма гораздо шире,