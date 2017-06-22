Депутат от Башкирии предложил запретить судимым гражданам руководить НКО

Рамзил Ишсарин рассказал Медиакорсети, что с идеей данного законопроекта к нему обратились коллеги из Госсобрания Башкортостана.
- Хочу сказать, что это уже не первый наш совместный законопроект. В ближайшее время Дума рассмотрит еще одну инициативу. В ходе работы над законопроектом мы его дополнили, добавив, что гражданин, имеющий судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не может быть руководителем не только общественного объединения, но и НКО, чья организационно-правовая форма гораздо шире,
- пояснил депутат Госдумы. - Роль НКО с каждым годом возрастает, они выполняют, в том числе государственные и муниципальные услуги. Конечно, нужно обезопасить общество от возможных негативных, пагубных влияний. Сегодня, например, согласно действующему законодательству человек при наличии такого рода судимости не может заниматься педагогической деятельностью, однако при этом он может возглавлять детские, молодежные и иные организации, разумеется, такое не допустимо. Скоро мы внесем наш законопроект в Госдуму.
Согласно норме проекта закона, руководителем НКО или ее структурного подразделения не может быть лицо, имеющее или имевшее судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
– Некоммерческие организации участвуют в формировании общественного мнения, оказывают большое влияние на социально-политическую ситуацию внутри государства. Идейные лидеры таких организаций зачастую ведут за собой десятки тысяч человек. Между тем известны случаи, когда руководителями некоммерческих организаций становились люди, отбывшие наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Это вызывает возмущение у избирателей, депутатам поступают обращения с просьбой изменить эту ситуацию, - высказал свое мнение спикер парламента республики Константин Толкачев.
- Влияние руководителя организации на ее членов сопоставимо с влиянием педагога на учеников. Недопустимо, чтобы человек подобного морального облика мог воздействовать на массы. Предлагаемый нами законопроект необходим для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. Надеюсь, депутаты Госдумы поддержат его,сказал Константин Толкачев.