Уфимский застройщик ответил депутату, предложившему изъять землю у компании

- Наша компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию домов в 2015 году, все квартиры поставлены на кадастровый учёт, практически все наши покупатели получили регистрацию права собственности, - в телефонном разговоре рассказал заместитель генерального директора компании СУ-10 Эдуард Камалетдинов. - Утверждение о том, что группа «СУ-10» обязалось построить детский сад согласно аукционной документации по приобретению права застройки - неверно, в указанной документации закреплена возможность, а не обязанность строительства детского сада.