mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2017, 07:15

Published 19 июня 2017, 07:15

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

Уфимский застройщик ответил депутату, предложившему изъять землю у компании

19 июня 2017, 07:15
По словам руководства компании, активисты вводят в заблуждение горожан и депутатов.

Недавно депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев опубликовал на своей странице в социальной сети, пост об обращении от активистов, протестующих против действий группы компании СУ-10. Также депутат предлагает расторгнуть договор с застройщиком.

В посте рассказывается, что компания обязалась построить детский сад, но не построила, а покупатели квартир не могут зарегистрировать право собственности. В компании СУ-10 прокомментировали действия активистов, назвав их «не соответствующими действительности».

- Наша компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию домов в 2015 году, все квартиры поставлены на кадастровый учёт, практически все наши покупатели получили регистрацию права собственности, - в телефонном разговоре рассказал заместитель генерального директора компании СУ-10 Эдуард Камалетдинов. - Утверждение о том, что группа «СУ-10» обязалось построить детский сад согласно аукционной документации по приобретению права застройки - неверно, в указанной документации закреплена возможность, а не обязанность строительства детского сада.

По словам Камалетдинова, «социальной нагрузкой» для СУ-10 стало завершение строительства жилого дома, находящегося на пересечении улиц Чернышевского и Гончарная, покупатели квартир которого несколько лет ждали получения жилья из-за банкротства компании-застройщика БАИР. Надо отметить, что дом на улице Чернышевского сдан, и дольщики получили свои квартиры.

Между тем, активисты обратились не только к чиновникам и депутатам, но и подали на компанию в суд, но проиграли дело.

- На днях Верховный суд Республики Башкортостан отказал в очередном иске группе жителей, признав договор аренды на участок по улице Зорге действующим, - сообщил Эдуард Камалетдинов.

Стоит отметить, что в похожих ситуациях, когда горожане обращаются одновременно в суд и к чиновникам, последние не могут помочь, потому что дело рассматривается в суде, а готовое решение значит, что суд уже признал правоту застройщика, и повторно обращаться куда-либо теряет всякий смысл.

Материалы по теме
Медиаланч с заместителем гендиректора ГК СУ – 10 Эдуардом КамалетдиновымУфимский застройщик построил в Башкирии 15 детских садов и 18 школ
#Константин Климов#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика